Tesla Browser logo Tesla Browser
Твой проводник в мир интернета
Tesla Browser – это простой, быстрый и безопасный Интернет‑браузер.
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Версия 106.0.5249.91 для Windows 7, 8, 10, 11
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Nikola Tesla
Быстрый

Быстрый

Быстро открывает сайты и не тормозит.

Безопасный

Безопасный

Повышает безопасность при работе в Интернете.

Простой

Простой

Нет ничего лишнего. Все самое нужное на одном экране.

Режим инкогнито

Режим инкогнито

Интернет без сохранения истории посещений.

Расширения

Расширения

Поддержка более 100 тысяч разнообразных расширений.

Легкий поиск

Легкий поиск

Удобный и быстрый поиск в один клик.

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