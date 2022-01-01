Твой проводник в мир интернета
Tesla Browser – это простой, быстрый и безопасный Интернет‑браузер.
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Версия 106.0.5249.91 для Windows 7, 8, 10, 11
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Быстрый
Быстро открывает сайты и не тормозит.
Безопасный
Повышает безопасность при работе в Интернете.
Простой
Нет ничего лишнего. Все самое нужное на одном экране.
Режим инкогнито
Интернет без сохранения истории посещений.
Расширения
Поддержка более 100 тысяч разнообразных расширений.
Легкий поиск
Удобный и быстрый поиск в один клик.